Abone ol: Google News

Yaz ayının son gününde Antalya'da termometreler 33 dereceyi gördü

Antalya'da ağustos ayının son gününde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, yerli ve yabancı tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 15:02
Yaz ayının son gününde Antalya'da termometreler 33 dereceyi gördü

Turizmin başkenti Antalya'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı 33, nem oranı yüzde 68, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü.

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Plajlarda şemsiye altlarını tercih edenlerin yanı sıra sıcaktan bunalan turistler, 30 derece sıcaklıktaki denizde serinlemeye çalıştı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar için tatilin son günleri yaşanırken, yerli ve yabancı turistler Antalya sahillerini doldurdu.

EYLÜL AYINDA DA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE OLACAK

Kentte geçen haftalarda sıcaklık rekorları kırılırken, eylül ayında da 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yüksek seyretmesi ile turizm sezonunun kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Yaşam Haberleri