Yaz bitti diyenler: Sıcaklar pazar pik yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Buna göre, sıcak hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak.
Yarından itibaren yeniden yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
PAZAR GÜNÜ PİK YAPACAK
Pazar günü tüm yurtta pik yapacak olan hava sıcaklıkları, salı gününe kadar etkisini sürdürecek.
Çarşambadan itibaren ise kademeli olarak düşüşe geçecek.
YAĞIŞ VAR MI
Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanaklar görülecek.
BUGÜN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
- Edirne 33 derece.
- İstanbul 29 derece.
- Denizli 38 derece.
- İzmir 33 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 34 derece.
- Sinop 30 derece.
- Tokat 40 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 35 derece.