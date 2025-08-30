Yaz bitti diyenler: Sıcaklar pazar pik yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre, sıcak hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak.

Yarından itibaren yeniden yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

PAZAR GÜNÜ PİK YAPACAK

Pazar günü tüm yurtta pik yapacak olan hava sıcaklıkları, salı gününe kadar etkisini sürdürecek.

Çarşambadan itibaren ise kademeli olarak düşüşe geçecek.

YAĞIŞ VAR MI

Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanaklar görülecek.

BUGÜN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI