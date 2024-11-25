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AA & Ensonhaber

Yeni Zelanda Koruma Departmanı'nın Associated Press'e yaptığı açıklamaya göre, Whangarei yakınlarındaki Ruakaka Plajı'na karaya vuran 30'dan fazla balina, bölge halkı ve yaban hayatı koruma görevlilerinin ortak çabalarıyla kurtarıldı.

MAORİLER, ÖLEN 4 BALİNA İÇİN TÖREN DÜZENLEDİ

Açıklamada, 3 yetişkin ve 1 yavru balinanın yaşamını yitirdiği, ölen hayvanlar için Maoriler'in kültürel önemi nedeniyle bir tören düzenlendiği belirtildi. Kurtarma işlemleri tamamlandıktan sonra, balinaların tekrar kıyıya vurmadığını doğrulamak amacıyla bir ekip bölgeyi sürekli olarak gözlemledi.

Departman sözcüsü Joel Lauterbach, kurtarma çalışmalarına katılan yüzlerce kişiye teşekkür ederek, "İnsanların bu muazzam hayvanlara gösterdiği ilgi ve şefkat çok etkileyiciydi" şeklinde konuştu.

BALİNALAR SIKÇA KARAYA VURUYOR

Yeni Zelanda, balinaların sıkça karaya vurduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Ülkede 1840 yılından bu yana 5 binden fazla balina kıyıya vurmuş, 1918’de Chatham Adaları’nda yaklaşık 1000 balinanın karaya vurduğu olay ise kaydedilen en büyük vaka olmuştur.

Balinaların karaya vurmasının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, uzmanlar, Yeni Zelanda'nın coğrafyasının bu olaylarda önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Ülkenin sığ ve eğimli sahilleri ile çıkıntılı kıyı yapısı, ekolokasyon yöntemiyle yön bulan pilot balinalarının yönlerini kaybetmesine sebep olabiliyor.