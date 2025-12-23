Yıl sonu akımlarında öne çıkan trend: Vision Board

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıl sonu yaklaşırken sosyal medyada benzer paylaşımlar dikkat çekiyor. Instagram ve Pinterest’te artan vision board içerikleri, bu yöntemin yeniden popüler hale geldiğini gösteriyor. Son haftalarda paylaşılan örneklere bakıldığında vision board’un yalnızca bireysel bir hedef çalışması olmaktan çıktığı, arkadaş buluşmalarının merkezine yerleşen sosyal bir aktiviteye dönüştüğü görülüyor.

Evlerde masalar kuruluyor, kahveler hazırlanıyor, dergiler kesiliyor ve yeni yıla dair planlar görsellerle somutlaştırılıyor. Vision board, bu haliyle hem planlama hem de birlikte vakit geçirme ritüeli olarak öne çıkıyor.

VISION BOARD

Vision board; kişinin önümüzdeki döneme dair hedeflerini, isteklerini ve beklentilerini görseller, kelimeler ve sembollerle bir araya getirdiği bir pano olarak tanımlanıyor. Dijital uygulamalar üzerinden hazırlanabildiği gibi, sosyal medyada paylaşılan örneklerde daha çok fiziksel panoların tercih edildiği görülüyor.

Masa üzerinde dergiler, renkli kağıtlar, makaslar ve kalemler yer alıyor. Bu da vision board’un bireysel bir içe dönüşten çok, ortak bir üretim alanına dönüştüğünü gösteriyor. Paylaşımlarda özellikle iş değişikliği, kariyer hedefleri, maddi beklentiler, taşınma planları ve seyahat hayalleri öne çıkıyor. Bu durum, vision board’un hayal kurmaktan çok geleceği planlama amacıyla kullanıldığını ortaya koyuyor.

YENİ YIL ÖNCESİ ÖNE ÇIKIYOR

Vision board’un bu kadar ilgi görmesinin temel nedenlerinden biri, hedefleri yazmak yerine görselleştirerek netleştirmesi. Panoya yerleştirilen her görsel, kişinin neyi istediğini somut bir şekilde karşısına koyuyor.

Yıl sonunda bu yöntemin daha sık tercih edilmesi ise bu dönemin doğal bir değerlendirme zamanı olmasından kaynaklanıyor. Yeni yıla girerken birçok kişi, neye yönelmek istediğini ve hangi hedeflere odaklanacağını daha net görmek istiyor. Vision board da bu ihtiyaca pratik bir karşılık sunuyor.

HAZIRLANMA SÜRECİNİN İLERLEYİŞİ

Paylaşımlara bakıldığında vision board hazırlama sürecinin çoğu zaman benzer ilerlediği görülüyor. Önce önümüzdeki yıla dair iş, para ve kariyer başlıkları belirleniyor. Ardından bu hedefleri temsil eden görseller seçiliyor ve pano oluşturuluyor.

Hazırlanan vision board genellikle sık görülebilecek bir yere asılıyor ya da dijital olarak telefon arka planı gibi alanlarda kullanılıyor. Bu sayede hedefler, akılda tutulan bir düşünce olmaktan çıkıp günlük hayatta sürekli karşılaşılan bir hatırlatıcıya dönüşüyor.

VISION BOARD'A YÖNELİK İLGİ ARTTI

Vision board’un yaygınlaşmasının bir diğer nedeni de plan yapmayı daha somut ve eğlenceli hale getirmesi. Yazmak yerine kesmek, yapıştırmak ve görselleştirmek; süreci daha erişilebilir kılıyor. Ayrıca bunun yalnız başına değil, arkadaşlarla birlikte yapılması, planlama sürecini sosyal bir deneyime dönüştürüyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlar, vision board’un artık yalnızca bireysel bir çalışma değil, yeni yıla girerken birlikte plan yapma ritüeli haline geldiğini gösteriyor.