Yılın en parlak dolunayı bu gece: 'Kunduz Süper Ay' gökyüzünde

5 Kasım gecesi gökyüzü, yılın en dikkat çekici doğa olaylarından birine sahne oldu. Ay, Dünya’ya 356 bin 980 kilometreye kadar yaklaşarak Şubat 2019’dan bu yana en yakın dolunay konumuna ulaştı. Bu nedenle Ay, normalden daha büyük ve parlak göründü.

SÜPER AY NASIL OLUŞUYOR

Ay’ın yörüngesi tam dairesel değil, eliptik (oval) bir yapıdadır. Bu nedenle bazı dönemlerde Dünya’ya daha yakın olan “perigee”, bazı dönemlerde ise daha uzak olan “apogee” konumuna gelir.

Dolunay veya yeni ay evreleri bu yakın konumlarda gerçekleştiğinde gökyüzünde “süper ay” olarak adlandırılan büyüleyici bir manzara ortaya çıkar.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ İÇİN İDEAL BİR FIRSAT

Uzmanlar, Güneş batarken Ay’ın ufuktan yükselmesinin en etkileyici an olduğunu belirtiyor. Teleskop veya fotoğraf ekipmanına sahip gökyüzü tutkunlarına bu özel anı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.

Kasım ayındaki dolunayın “Kunduz Ayı” olarak adlandırılması nedeniyle, bu doğa olayı “Kunduz Süper Ay” ismiyle anılıyor.

BİR SONRAKİ SÜPER AY ARALIK'TA

Bu geceki gökyüzü şölenini kaçıranlar için bir sonraki süper ay Aralık ayında gözlemlenebilecek. Ancak o tarihte Ay, Dünya’ya biraz daha uzak olacak ve “Soğuk Süper Ay” olarak adlandırılacak.

2025'İN EN PARLAK DOLUNAYI

Bilim insanları, “Kunduz Süper Ay”ın 2025’in en parlak ve en etkileyici dolunayı olduğunu belirtiyor. Gökyüzü meraklıları için bu gece, yılın en büyüleyici manzaralarından birini sundu.