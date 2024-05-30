Yıllarca kandırılmışız! Beyaz saçlar koparılırsa çoğalır mı? Beyaz saç sağlığı konusunda etrafta dolaşan pek çok efsane var. Bunlardan biri de beyaz saçın koparıldığı zaman çoğalması. Peki bu inanış gerçekten doğru mu?

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Saçın beyazlaması genellikle yaşlanmanın doğal bir parçasıdır.

Melanin üretiminin azalmasıyla saç telleri beyazlar. Genetik faktörler, stres, beslenme ve bazı sağlık koşulları da beyaz saçların ortaya çıkmasını hızlandırabilir.

Saçlarınız beyazladıysa ve beyaz saç tellerinden kurtulmak istiyorsanız, ya görmezden geleceksiniz ya da koparacaksınız.

Ancak koparmadan önce bir kez daha düşünürsünüz. Çünkü mutlaka beyaz saçın koparıldığında çoğaldığı inancını duymuşsunuzdur.

Peki gerçekten beyaz saçları koparmak daha fazla çıkmasına sebep olur mu?

Beyaz saç koparıldığında çoğalır mı?

Beyaz saç tellerini koparmak onları çoğaltmaz. Bu bilgi çoğumuzun kulağına yabancı değil ama gelin, bir kez daha altını çizelim.

Gerçek şu ki, beyaz saç telleri koparıldığında yenileri aynı noktadan çıkıyor. Yani kopardığınız bir beyaz telin yerini yenisi alır, ama bu durum beyaz saçların sayısını artırmaz.

Saçlarımızın beyazlaması tamamen genetik ve yaşlanma sürecinin bir parçası. Bu süreçte beyaz tellerin sayısının artması normaldir ve bunun önüne geçmek pek mümkün değil.