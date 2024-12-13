Yozgatlı çatı ustaları, 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 35 senedir inşaat sektöründe çalışan Sadullah Doğançay, ömür verdiği sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün usta ve çalışan sıkıntıları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Doğançay, meslekte usta yetişmediğini ve yetişen ustaların da yurt dışına gittiğini ifade etti.

2 BİN LİRAYA ELEMAN BULAMIYOR

Yevmiyelerin oldukça iyi olduğunu söyleyen Doğançay, “Bir ustanın günlük yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin veya 2 bin 500 TL civarı alabilir ama buna rağmen eleman yok.

Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok.

"3 SENEDİR SIKINTI YAŞIYORUZ"

Onun için çok fazla değil yapabileceğimiz kadar yani kendimize yetecek kadar iş alıyoruz.

Bundan 2-3 sene öncesine kadar her şey çok iyiydi ama 3 senedir her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.