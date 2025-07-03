Yozgat'ta ilk kez şeker pancarı tadan Bulgar turistten renkli tepkiler

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaşayan Petyo Kirilov ve Maya Atanasova isimli Bulgar turistler, tatil için Türkiye'yi seçti.

Gezi kapsamında Yozgat'ta mola veren turistler, Aydıncık ilçesinde Erol Gürgen’in misafiri olarak ilçeyi gezdi.

ŞEKER PANCARI TATTILAR

Gürgen, misafirlerini ilçe turu sırasında bir şeker pancarı tarlasına götürerek pancarın tadına bakmalarını sağladı.

Şeker pancarını ilk kez tadan Petyo Kirilov, pancarın tadını oldukça beğendi.

Maya Atanasova da tadı çok beğendiğini ifade etti.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

İlginç anlar, Petyo Kirilov’un "Ne mutlu Türk’üm diyene" sözünü söylemesiyle daha da renklendi.

Kirilov’un bu sözleri, tarladaki çiftçiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yerli üreticiler ve bölge halkı, turistlerin doğal ürünlere olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek bu tür ziyaretlerin kırsal turizmi canlandırdığına dikkat çekti.