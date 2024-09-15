Yozgat'ta şifa kaynağı pekmezin zahmetli yolculuğu Yozgat’ta kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez üretimi, bağ bozumu ile birlikte geleneksel yöntemlerle başladı.

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İHA

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde her yıl eylül ayının ortalarında üzüm bağları bozularak toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmezin lezzeti ise şıranın içine atılan ve kayalık alanlardan toplanan özel beyaz topraktan geliyor.

GELENEKSEL YÖNTEM KULLANILIYOR

Çekerek ilçesinde toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

PEKMEZ TOPRAĞI

İlçede yaşayan vatandaşlar, pekmeze akışkanlık ve kıvam vermesi için Bayındırhüyük köyünde kayalık alanlardan kazma ve kürek yardımı ile pekmez toprağı çıkarıyor.

Sabahın erken saatinde üzüm bağlarının yolunu tutan vatandaşlar, üzümün pekmeze olan yolculuğunu başlatıyor.

SALKIM ÜZÜMLER PEKMEZ TOPRAĞIYLA BULUŞUYOR

Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak özel pekmez toprağıyla buluşuyor.

KAZANLARDA KAYNATILIYOR

Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuyor.

SÜZGEÇTEN GEÇİRİLİYOR

Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor.

BEKLEYEN PEKMEZLER KAVANOZLANIYOR

Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, tüketilmek üzere hazır hale geliyor.

“BU TOPRAĞI KATMAZSAK PEKMEZ OLMUYOR”

Bayındırhüyük köyünde yaşayan Durak Özkan, dağlık ve kayalık alanlardan pekmez toprağı çıkardıklarını söyleyerek, “Üzümden pekmez yapmak için doğal toprak kazıyoruz. Bu toprak Çekerek çevresinde sadece bizim köyümüzde bulunuyor. Bu olmadan pekmezin şırası durulmuyor. Dolayısıyla da pekmez olmuyor, bu nedenle de bu toprağı pekmeze katmak zorundayız.” dedi.

“PEKMEZ ÜRETİMİ ZAHMETLİ OLUYOR”

Pekmez yapımına başladıklarını belirten Arpaç köyünden Seyit Erol ise, bağ bozumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek pekmez yapımının çok zahmetli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Üzümleri bağdan traktörlerle getiriyoruz, burada olmazsa olmaz pekmez toprak katıp eziyoruz. Bu toprağı Bayındırhüyük köyünden getiriyoruz, bu toprak olmazsa pekmez olmuyor. Daha sonra süzdüğümüz üzüm suyunu kazanlarda 4-5 saat kaynatıyoruz ve pekmez yapımını tamamlıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)