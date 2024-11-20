Yüksekova'ya doğalgaz geliyor: Çalışmalar son aşamada

İHA

Türkiye'nin doğu illerine doğalgaz götürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Van üzerinden Hakkari’ye getirilen doğalgaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından büyük ölçüde tamamlandı.

Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, doğalgazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi planlanıyor.

YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Bağışlı köyündeki doğalgaz istasyonunda yoğunlaşan çalışmalar kapsamında Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, yerinde incelemelerde bulundu.

Firma sahibi Hacı Seyfettin Bulut ve BOTAŞ Yapım Denetim Görevlisi Ersin Yılmaz’dan bilgi alan Çoğaç, meşalenin yıl sonuna kadar yakılacağını belirtti. Ersin Yılmaz, “Boru hattının yaklaşık yüzde 95’i tamamlandı ve şu anda test aşamasındayız. Testlerimiz devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde doğalgazı 2024 yılının sonuna kadar halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

"ISINMA MALİYETLERİ DÜŞECEK"

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ilçenin yıllardır doğalgaz hasreti çektiğini belirterek, “Yüksekova ilçemizde, vatandaşlarımızın daha temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşabilmesi için doğalgaz boru hattı çalışmaları hızla ilerliyor. Yerinde gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, boru hattının tamamlanmasının ardından bölge halkının enerji maliyetlerinde önemli bir azalma yaşanması bekleniyor.

Doğalgaz kullanımı, enerji verimliliğini artırarak, bölgedeki ısınma maliyetlerini düşürecek ve hanelerin daha ekonomik bir şekilde ısınmasını sağlayacak. Ayrıca, çevresel açıdan bakıldığında, doğalgazın fosil yakıtlara göre daha temiz bir enerji kaynağı olması, hava kirliliğinin azalmasına ve karbon salınımının düşmesine katkı sunacak. Bu da Yüksekova'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli bir destek olacak.” diye konuştu.

Yüksekova’nın bu projeyle sadece ekonomik açıdan güçlenmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji altyapısına sahip olacağını vurgulayan Başkan Çoğaç, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçemiz modern enerji çözümleriyle buluşarak daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacak.” ifadelerini kullandı.