Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor

Haber Merkezi

Yurt genelinde beklenen sıcaklıklar, etkisini göstermeye başladı.

Uzun süredir etkisini gösteren yağmurlu hava artık geride kaldı.

Sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

31 DERECEYE ÇIKACAK

30-31 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları bunaltmaya başlayacak.

Öte yandan lodosla birlikte bahar yağmurları da bekleniyor.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere ; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.