Yurt genelinde yeni haftada hava nasıl olacak

Haber Merkezi

Yurt genelinde soğuk ve karlı bir hava hakim oluyor.

Özellikle yurdun batı bölgelerinde, uzun süren sıcaklıklar yerini karlı bir havaya bıraktı.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAK HAVA GELİYOR

Yeni haftada yurt genelinde yağış azalacak ancak soğuk hava etkili olmaya devam edecek.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR SÜRECEK Mİ

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı, yeni haftada etkisini yitirecek. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte hava sıcaklığı da yükselecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 9 dereceye kadar çıkacak.

Başkent Ankara'da ise yeni haftada kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren yükseleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentisi yok. Ancak perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklıklarla kar yağışı bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu