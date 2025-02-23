Yurt genelinde yeni haftada hava nasıl olacak

Yurt genelinde soğuk ve karlı bir hava hakim oluyor.
Özellikle yurdun batı bölgelerinde, uzun süren sıcaklıklar yerini karlı bir havaya bıraktı.
Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAK HAVA GELİYOR
Yeni haftada yurt genelinde yağış azalacak ancak soğuk hava etkili olmaya devam edecek.
Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Salı gününden itibaren hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KAR SÜRECEK Mİ
İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı, yeni haftada etkisini yitirecek. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte hava sıcaklığı da yükselecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 9 dereceye kadar çıkacak.
Başkent Ankara'da ise yeni haftada kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren yükseleceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentisi yok. Ancak perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklıklarla kar yağışı bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
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