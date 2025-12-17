Zemheri soğukları kapıda: 40 gün sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış yüzünü göstermeye başlayacak.

Aralık ayının sona ermesiyle beraber kış aylarını hissetmeye de başlayacağız.

Halk arasında "zemheri soğukları" olarak bilinen kara kış kapıda.

Türkiye, kış mevsiminin en sert dönemi olarak bilinen zemheri soğuklarına hazırlanıyor.

30 OCAK'A KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Halk takvimine göre zemheri, 22 Aralık’ta başlayacak ve yaklaşık 40 gün boyunca, 30 Ocak’a kadar etkisini sürdürecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, son günlerde 17–18 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların birçok bölgede 4–5 dereceye kadar gerileyeceği, özellikle iç ve yüksek kesimlerde soğuk havanın daha sert hissedileceği öngörülüyor.

DON VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT

Ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte don ve buzlanma riskinin artacağına dikkat çekilirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.