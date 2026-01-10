Zonguldak'ta şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak merkeze bağlı Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak Küme Evleri mevkisinde ikamet eden Kiret ailesi, zorlu yaşam şartlarıyla mücadele ediyor.

41 yaşındaki Hülya Kiret, şizofreni hastası olan 56 yaşındaki eşi Cemil Kiret, 21 yaşındaki kızı ve 9 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşamaya çalışıyor.

HASTA BAKIM AYLIĞI İLE GEÇİM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Aynı binanın bölünmüş yan dairesinde ise amcaları 65 yaşındaki Mehmet Turgut Kiret kalıyor.

Aile, devletten aldıkları hasta bakım aylığı ile geçimini sağlamaya çalışırken, evin fiziksel durumu ailenin sağlığını tehdit ediyor.

"ÇOCUKLARIMIN RAHAT BİR ŞEKİLDE UYANMASINI İSTİYORUM"

Yaşadıkları dramı anlatan anne Hülya Kiret, 20 yıllık evliliği boyunca eşinin hastalığı ve maddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini belirtti.

Evin tavanının aktığını, tuvalet ve banyosunun kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Kiret, şunları söyledi:

23 senedir bu küçük yerde yaşıyoruz. Eşim şizofren hastası olduğu için çalışamıyor, 20 senedir onun hastalığıyla uğraşıyorum. Evimizin tavanı akıyor, yıkılmak üzere. Yanlar açık olduğu için zor ısınıyoruz.



Mutfağım yok, çocuklarımın düzgün yatacak yeri yok. Tek dileğim çocuklarımın bir odası olması, onların rahat etmesi. Sabahları çocuklarımın güne rahat bir şekilde uyanmasını istiyorum.

"TUVALETİ, BANYOSU, MUTFAĞI TAVANI HER YERİ ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Ailenin durumunu mahalle ziyaretleri sırasında fark eden Kırat Mahallesi Muhtarı Kadirhan Aşkar, konuyu Kaymakamlık ve Gelik Belediyesi'ne taşıdı. Aileye acil bir çözüm bulmak için Düzce'ye giderek prefabrik yapıları incelediklerini belirten Muhtar Aşkar, şöyle konuştu:

Hülya abla ve Cemil abinin evlerini ziyaret ettiğimde durumun vahametini gördüm. Tuvaleti, banyosu, mutfağı, tavanı her yeri çok kötü durumda.



Ailenin yaşam kalitesini artırmak için prefabrik bir konteyner ev düşündük. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan ve hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.

"KIŞ GÜNÜNDE ONLARI SICAK BİR ORTAMA KAVUŞTURACAĞIZ"

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ise ailenin kış şartlarında bu evde kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İnşaat sürecinin uzun sürecek olması nedeniyle hazır bir konteyner ev planladıklarını belirten Başkan Sezgin, şu ifadeleri kullandı: