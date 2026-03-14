Edirne'de Selimiye’nin üzerinde hilal büyüledi

Edirne’de sabahın ilk saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii ile aynı karede buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüder tarafından çekilen karelerde, gökyüzünde yükselen hilalin, kentin simgesi olan Selimiye Camii’nin silüetiyle adeta bütünleştiği görülüyor.

ZARİF MİMARİ, GECENİN KARANLIĞINDA PARLADI

Gökyüzünün karanlık tonlarıyla tarihi yapının zarif mimarisinin birleştiği anlar, Edirne’nin tarihi dokusunu ve doğal güzelliğini aynı karede buluşturdu.

Selimiye’nin minareleri arasında beliren hilal, fotoğraf karelerinde adeta ışık saçar gibi görünürken ortaya etkileyici bir manzara çıktı ve izleyenleri kendisine hayran hayran bıraktı.