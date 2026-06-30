Yaşar Güler: SAMP-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlanırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar geldi.

NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Bakan Güler, savunma harcamalarının gündemde olacağını söyledi.

Bakan Güler ayrıca NATO'nun geleceğinin de masada olacağını söyledi.

"SAMP-T VE PATRIOT SİSTEMLERİ SATIN ALINABİLİR"

Bakan Güler, Türkiye'nin, savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.

PATRIOT, BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi; uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında, İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

TÜRKİYE VE PATRIOT

Patriotlar ilk kez, 2003 Irak Savaşı sırasında ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı.

Yaklaşık iki aylık kullanımın ardından ülkeden geri çekildi. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Suriye sınırına da Patriot sistemleri yerleştirildi.

2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'ya konuşlandırıldı.

2015 yılında ABD ve Almanya sistemin geri çekileceğini, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Aynı yıl ocak ayında, Hollanda'nın yerini İspanya aldı. İspanyol Patriot Birliği, on yıldan uzun süredir Adana'da konuşlu.

NASIL ÇALIŞIYOR

Patriot sistemi, dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar radar, kontrol merkezi, bu merkez için gerekli güç birimleri, iletişim kuleleri ve kamyonlar üzerine monte edilen füze rampaları.

Füze rampaları, radar ve kontrol merkezinden bir kilometre kadar uzağa yerleştirilebiliyor.

Römork üzerine monte edilmiş radar, gökyüzünü milisaniyeler içinde binlerce nokta arasında gidip gelen dar bir ışınla tarıyor.

Bir hedef tespit ettiğinde ona odaklanıyor ve bilgileri kontrol merkezine iletiyor. Radar aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebiliyor.

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