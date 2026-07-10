Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2026-2027 okulların açılacağı tarih belli oldu

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıkan milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı.

Tatil planlarını yapan aileler ve yeni eğitim yılına hazırlanan öğretmenler, okulların açılış tarihini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim takvimiyle birlikte yeni dönemin başlangıç tarihi ve öğretmenlerin mesleki çalışma programı da belli oldu.

Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

2026-2027 okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışma programı ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğretmenler, eğitim dönemi öncesinde düzenlenecek seminer ve hazırlık çalışmalarına katılacak.

Okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası ise 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.