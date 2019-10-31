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Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul TÜYAP heyecanını ilk kez yaşayacak

İlk romanı “Kapının Ardındaki Ben” ile çok sevilen yazar Güneş Altunkaş, 38. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurları ile buluşacak…

Özel İçerik | 31.10.2019 - 17:04..
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Güneş Altunkaş

Canım Güneş ile Kapının Ardındaki Ben ile tanıştım ben de. Sohbetimiz tatlı bir dostluğa dönüşüverdi. Şimdi onun ilk kez İstanbul TÜYAP’a katılışının heyecanını paylaşmak ne güzel. Başka şehirde katıldı; ama biliyorsunuz, İstanbul başka! 3 Kasım Pazar, Kapının Ardındaki Ben’i imzalayacak Güneş. Sanırım en az onun kadar heyecanlıyım, ben de orada olacağım. Gelenlerle görüşürüz…

Bu arada daha önce bahsetmiştim, ikinci kitabını yazıyor diye. Onu da pek yakında okuyor olacağız. Kapının Ardındaki Ben, çok etkilemişti beni. Bakalım şimdi neler yaşatacak bize cümleleriyle…

Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul TÜYAP heyecanını ilk kez yaşayacak

İSTANBULLU OKUYUCULARIMLA BULUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM

Hemen arayıp duygularını birkaç cümle ile kendisinden de duymak istedim. Mesajını ilgilisi ile paylaşmak isterim:

“Tüm şehirler benim için çok özel ama İstanbul Tüyap a ilk kez katılıp o atmosferi yasacağım için de oldukça heyecanlıyım. Bildiğiniz üzere Kapının Ardındaki Ben in hikâyesi de İstanbul da Beyoğlu'nda geçiyor. İstanbullu okuyucularımla buluşmak için gün sayıyorum. 3 Kasım Pazar günü saat 13:00 / 14:00 arası Nemesis Kitap Standı’nda buluşmak üzere!”

Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul TÜYAP heyecanını ilk kez yaşayacak

(Güneş Altunkaş ile)

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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