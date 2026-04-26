İstanbul'da TOKİ'den 100 bin dairenin ödeme planı

İstanbul’da dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen TOKİ projesinde yeni detaylar ortaya çıktı.

100 bin konutluk dev kampanyada ödeme koşulları netleşirken, uzun vadeli ve düşük peşinatlı sistemle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Projeye ilişkin kura süreci devam ederken, daire tiplerine göre belirlenen fiyat ve taksit planları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin TOKİ konutunun kura çekilişini dün başlattı.

Çekiliş toplam 3 gün sürecek.

En büyük katılım İstanbul'dan oldu.

İstanbul'da kampanyaya katılan her 11 kişiden biri ev sahibi olacak.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul’da TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konutun ödeme planı da açıklandı.

Daire tiplerine göre peşinat ve taksit tutarları şu şekilde:

55 metrekare 1+1 konutlar:

Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ile 240 ay vade uygulanacak.

Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekare 2+1 konutlar:

Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak ilan edildi.

Peşinat 245 bin TL, 240 ay vade ile aylık taksit 9 bin 188 TL olacak.

Diğer illerdeki konutlar için:

80 metrekarelik 2+1 daire için 295 bin TL peşinat:

11 bin 63 TL taksit