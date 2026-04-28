Petrol fiyatı neden artıyor?
Gerilim ve arz endişesi petrol fiyatlarını tırmandırıyor.
Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Hürmüz Boğazı’na yönelik endişeler ve arz kesintisi ihtimali petrol fiyatlarını yukarı çekti.
ABD-İran gerilimi ve sonuçsuz kalan diplomatik girişimler piyasada risk primini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıktı.
PETROL FİYATLARINI ARTIRAN NEDENLER
1- Hürmüz Boğazı’nda kapanma / aksama
Küresel petrol ve LNG akışının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması arzı daraltıyor.
2- ABD-İran gerilimi ve savaş riski
Taraflar arasındaki çatışma ve sert açıklamalar piyasada risk algısını yükseltiyor.
3- Ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması
Diplomatik çözüm ihtimalinin zayıflaması fiyatları yukarı itiyor.
4- Jeopolitik belirsizlik ve risk primi
Orta Doğu’daki gelişmeler yatırımcıların “arz kesintisi” endişesini artırıyor.
5- Deniz ablukası ve tanker trafiğinde kesinti
Petrol taşımacılığında yaşanan aksaklıklar küresel arzı sınırlıyor.
6- Yaptırımlar ve tanker operasyonları
İran petrolüne yönelik yaptırımlar ve tanker el koymaları piyasayı sıkılaştırıyor.
7- Düşük stoklar ve rezerv ihtiyacı
Ticari ve stratejik petrol stoklarının azalması fiyatları destekliyor.
8- Küresel arz güvenliği endişesi
Enerji arzında kesinti ihtimali genel olarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.