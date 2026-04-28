Petrol fiyatı neden artıyor?

Gerilim ve arz endişesi petrol fiyatlarını tırmandırıyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Hürmüz Boğazı’na yönelik endişeler ve arz kesintisi ihtimali petrol fiyatlarını yukarı çekti.

ABD-İran gerilimi ve sonuçsuz kalan diplomatik girişimler piyasada risk primini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARINI ARTIRAN NEDENLER

1- Hürmüz Boğazı’nda kapanma / aksama

Küresel petrol ve LNG akışının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması arzı daraltıyor.

2- ABD-İran gerilimi ve savaş riski

Taraflar arasındaki çatışma ve sert açıklamalar piyasada risk algısını yükseltiyor.

3- Ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması

Diplomatik çözüm ihtimalinin zayıflaması fiyatları yukarı itiyor.

4- Jeopolitik belirsizlik ve risk primi

Orta Doğu’daki gelişmeler yatırımcıların “arz kesintisi” endişesini artırıyor.

5- Deniz ablukası ve tanker trafiğinde kesinti

Petrol taşımacılığında yaşanan aksaklıklar küresel arzı sınırlıyor.

6- Yaptırımlar ve tanker operasyonları

İran petrolüne yönelik yaptırımlar ve tanker el koymaları piyasayı sıkılaştırıyor.

7- Düşük stoklar ve rezerv ihtiyacı

Ticari ve stratejik petrol stoklarının azalması fiyatları destekliyor.

8- Küresel arz güvenliği endişesi

Enerji arzında kesinti ihtimali genel olarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.