Mine Kırıkkanat’a inanmak onu haklı çıkartmaktır

Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet gazetesi yazarı.

“Nasıl bilirdiniz?” deseniz ben “Kötü bilirdim” derim.

Yıllardır muhafazakar ve dindar insanlara yapmadığı hakaret kalmadı. Hatta hakaretin üstünde aşağılama ve o insanları sürekli cahil olarak nitelendirdi.

Neler yapmadı, neler demedi ki!

AK Parti iktidara geldiği günden beri ona oy verenleri hep küçük gördü ve hakaretler etti.

En güçlü çıkışı; 27 Temmuz 2005 tarihli Radikal gazetesinde kaleme aldığı ‘’Halkımız eğleniyor’’ başlıklı yazısı oldu.

Kırıkkanat, Zeytinburnu Sahil Yolu’nda piknik yapan vatandaşlara hakaretlerde bulunup, onları 'don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte... Kara halkımız kı.ını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Belki balık sevseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler...’ şeklinde tasvir etti.

Tüm bu hakaretleri ettiği yetmezmiş gibi sonra da kendisini eleştirenler hakkında hakaret davaları açtı…

İHA’ları küçümsemekten de geri kalmadı “Neden bu kadar abartıyorlar?” diyerek propaganda yaptı.

Kendini “seçkin, elitist” ve “üstenci” gören çok bilmiş ama vicdansız bir kişidir.

Son olarak altın bir vuruş yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’na “KRİPTO KILIÇ ARTIĞI” dedi.

Malumunuz CHP Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in eline geçtiğinden beri CHP içinde de büyük savaşlar var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyen tipler, şimdi de Kılıçdaroğlu’nu siyasi arenadan silmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar.

İşte Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu’na bir laf çakayım demiş ama kendi yere çakıldı

Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi’dir ve bu kılıç arttığı lafı, Aleviler için büyük bir hakarettir. Bu lafın tarihini Google’a bakıp görebilecek Mine Kırıkkanat, tepki alınca ve linçlenince “Sözün manasını bilmiyordum” diyecek kadar da kaçak oynar.

Tabii ki Cumhuriyet gazetesi yazarı olduğu için gazeteye de bir sürü tepki gitti ama gazete Mine Kırıkkanat’ın güya özür yazısı adı altında yazısını yayımladı. Yani Mine Kırıkkanat’a sahip çıktı

Bu ne demek oluyor: Mine Kırıkkanat’ın özür yazısı altında insanları aptal yerine koymasının arkasında duruyoruz demek oluyor.

Yazıda özür falan yok; aksine yapmış olduğu büyük hadsizlik karşısında kendisini eleştirenleri eleştiriyor hatta yine o eleştirenleri aşağılayıcı bir dil kullanıyor.

Anlayacağınız Mine Kırıkkanat’ın bu yazıyı manasını bilmeden yazdığına inanan aptaldır.

Acaba diyorsunuz; danışıklı dövüş mü yaptılar?

Mine sen yaz sonra insanlar buna tepki versin, sonra sen özür dile, biz de senin arkanda duralım, nasılsa insanlar zamanla unutur

Hep yaptıkları şey!

Fakat bu sefer şöyle bir şey oldu; CHP milletvekilleri ve bazı belediye başkanları da topa girdi, Kırıkkanat’ı kınadılar.

Konu burada Kemal Kılıçdaroğlu değil sadece, tüm Alevi vatandaşlardır.

Lafa gelince sürekli iktidarı Alevilere karşı kışkırtmaya çalışırlar ama kendileri direkt Alevileri böyle hedefe koyarlar. Oysaki Alevilerin çoğu, bugünkü iktidarın kendilerine ne kadar değer verdiğini zaten söylüyorlar.

Yani anlayacağınız o lafı öyle yok bilmeden yazdım falan hikayeleri tamamen aldatmacadır.

Yok gerçekse, derhal kalemini bıraksın inzivaya çekilsin, gitsin tedavi olsun.

Acemi bir gazeteciden söz etmiyoruz, yetmişli yaşlarını yaşayan tecrübeli bir gazeteciden söz ediyoruz.

Kaldı ki kendisini anlattığında muhteşem eğitimler almış, her kültürü bilen çok akıllı ve sana bana cahil diyen birinden söz ediyoruz.

Anlayacağınız ya kendi aklıyla bir oyun kurdu ve Cumhuriyet gazetesini ikna etti.

Ya da gazetesi, kendisi ve gazetesinin arkasındaki CHP’lilerle hep birlikte böyle bir oyun kurdular.

Yoksa böyle büyük bir gaftan sonra böyle büyük bir saygısızlıktan sonra anında işine son verilmesi gerekirdi.

Hani derler ya neresinden tutsan dağılıyor. Neresinden savunacaksın, savunulacak bir tarafı yok,.

Ama yüzsüzce özür diliyor, bir de kendisine tepki gösterilere veryansın ediyor.

Şimdi kalkıp bunu sıradan bir hata gibi algılamak Mine Kırıkkanat’ı haklı çıkartmaktır. Yani bunu bilmeden yazmış, gazetesi de hatasız kul olmaz, hatanla seviyoruz seni Mine demiş kafasına inanmak, gerçekten büyük cahillik olur.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı zaten devreye girdi fakat burada önemli olan 11 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP’nin bu konudaki tavrıdır.

Bakalım neler olacak!

Mine Kırıkkanat’a inananlar yani cahiller parmak kaldırsın!

Ya da Mine Kırıkkanat‘ın sizi cahili geçtim, aptal yerine koymasına müsaade etmeyin.