Düzce Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde seyreden İ.A. yönetimindeki 81 EL 161 plakalı otomobil, Azmimilli Sokak'tan caddeye çıkmak için manevra yapan 06 BR 2034 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazanın ardından sürücü İ.A'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ayakta tedavi edilen ve aracını yeni aldığı öğrenilen İ.A, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı VİDEO
YAKINLARI TESELLİ ETTİ
İ.A'yı yakınları teselli ederken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.