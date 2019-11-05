Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı

Trabzonspor, kaptanı Sosa ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatma kararı aldı.

Sosa, 2022'ye kadar Trabzon'da kalacak

İstanbul'da 108, Tekirdağ'da ise 40 kişinin ıspanaktan zehirlenmesi nedeniyle satışlar neredeyse durdu. Hal esnafı, durumdan şikayetçi.

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22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

Kahramanmaraş’tan Almanya’ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylık iken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi.