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Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı

Sıfır aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü, ilk yardımın ardından aracı başında gözyaşlarına boğuldu.

AA | 05.11.2019 - 10:57..
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Düzce Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde seyreden İ.A. yönetimindeki 81 EL 161 plakalı otomobil, Azmimilli Sokak'tan caddeye çıkmak için manevra yapan 06 BR 2034 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın ardından sürücü İ.A'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ayakta tedavi edilen ve aracını yeni aldığı öğrenilen İ.A, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı VİDEO

YAKINLARI TESELLİ ETTİ

İ.A'yı yakınları teselli ederken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca ağladı

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