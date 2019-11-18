Yeni çıkan kitaplar - 18 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ACI PORTAKAL
Acı Portakal iki ayrı eksende ilerliyor: Otuz yıl önce, dünyanın dört bir yanından gelen devrimci militanların eğitim gördükleri Amsterdam’daki bir merkezde yaşanan bir cinsel saldırıyı, olayın tanıklarından “El Turco” lakaplı bir adamın anlatısıyla keşfediyoruz.
Acı Portakal
Yiğit Bener
Can Yay.
S.: 184
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BEYAZ ATLI PRENS CEM SULTAN
...
Cem Sultan’ın öyküsü hazin, belki de yüzyılların en hazin öykülerinden biri...
Beyaz Atlı Prens Cem Sultan
Tuna Serim
Destek Yay.
S.: 288
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ÖZGÜR TOPRAKLAR
... Hindistan’da geçen ve bu dünyanın gerçekliğiyle diğerinin gölgesi arasında hareket eden Özgür Topraklar, birbirine bağlanan hikâyelerle yükselen incelikli bir yapı. Cüretkâr, şiddetli, ama bir o kadar da merhamet dolu bu roman, insanın hayatta kalma ve hayatına hâkim olma dürtülerinin etkileyici bir keşfini sunuyor.
Özgür Topraklar
Neel Mukherjee
Çev.: İrem Uzunhasanoğlu
Timaş Yay.
S.: 336
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BİR KÖPEĞİN ARAŞTIRMALARI
Bir Köpeğin Araştırmaları, Kafka’nın tüm eserlerinde olduğu gibi insan merkezli dünyanın ve deneyim biçimlerinin ötesine göz kırptığı bir yapıt.
Bir Köpeğin Araştırmaları
Franz Kafka
Çev.: Tevfik Turan
Can Yay.
S.: 104
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DÜNYANIN SONUNDAKİ YER
... Sevgili aşkım, sorunsuz bir yolculuktan sonra yine Chiúme’deyim ve burada her şey bildiğin gibi aynı, biraz uzak fakat sakin, Vila Real veya Espinho’da iki yıl yaşamak veya zebra ve fillerle, zebraca ve filce konuştuğumu kızımıza anlatabileceğim Alentejo’da bir çiftlikte yaşamak gibi diye saçma sapan gülünç yalanlar yazıyordum vücudu olmayan bir kadına; cebimde senin renkli fotoğrafın, kısa saçların, güneş gözlüğün, kırmızı desenli bir elbiseyle bacak bacak üstüne atmış, deniz kenarında bir kayanın üzerinde oturmuş fotoğrafın, hem sendi hem de sen değildi, fotoğraftaki kim (ben?) diye kendime güldüm.
Dünyanın Sonundaki Yer
Antonio Lobo Antunes
Çev.: Duru Örs
Monokl Yay.
S.: 184
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FERDA
Biz ölümü içerden bildik Ferda
Kalbin kırılma sesinden
Kimsesizler mezarlığında Mihri Müşfik’in
Bozulmadan uyuyan cesedinden...
Ferda
Çiğdem Sezer
Öteki Yay.
S.: 92
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Z - BİR KUŞAĞI ANLAMAK
... Hiçbir bebek nankör, kibirli, tembel, yalancı, riyakâr, hırsız ya da katil olarak gelmez dünyaya. Bebeklikten çocukluğa ve oradan yetişkinliğe geçişteki yolculuk şekil verir iyi insan olma tercihine. Hız ve rekabetle şekillenen ama asla bütünlenmeyen, her şeyin fiyatının bilindiği fakat değerinin bilinmediği bu çağda, biz yeni nesil ebeveynler mutlu çocuk yetiştirmek obsesyonuna kapılıyoruz.
Z - Bir Kuşağı Anlamak
Evrim Kuran
Mundi Yay.
S.: 128
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TESLA'NIN TAVAN ARASI
Nick ve ailesi kendi evleri yangında kül olunca, büyük teyzelerinden miras kalan, çok eski bir eve taşınırlar. Harabe evin tavan arasına açılan kapıyı araladığında Nick’i beklenmedik bir sürpriz karşılar. Tavan arasındaki döküntüler aslında sıra dışı özelliklere sahip eşyalardır. Dahası, bu garip yerde türlü belayı kendine çeken tuhaf bir manyetik alan da vardır. Tavan arası adeta kendi aklıyla hareket etmektedir... Hatta bir amacı vardır!
Tesla'nın Tavan Arası
Eric Elfman
Çev.: İlke Afacan
Martı Yay.
S.: 352
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100 DÜNYA'NIN GİZLİ YÜZÜ
Çağdaş Fransız edebiyatının tanınmış bilimkurgu yazarı Danielle Martinigol dâhice bir fantastik kurguyla kaleme aldığı romanında, okuru sınırsızca hayal kurmaya ve girdiğimiz üçüncü binyılı düşünmeye çağırırken, haber alma özgürlüğünün özel yaşamı hiçe sayan küstah ve değer tanımaz tavrını da tartışıyor. Roman aynı zamanda bir üçlemenin de ilk kitabı.
100 Dünya'nın Gizli Yüzü
Danielle Martinigol
Günışığı Kitaplığı
S.: 184
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SADECE SARILIP UYUYACAĞIZ
Bazen yolda karşılaştığınız hatta göz göze geldiğiniz, omzunuzun değdiği ama yanından geçip gittiğiniz birinin, aslında hayatınızı değiştirecek kişi olabileceğini düşündünüz mü hiç? Bu bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Önemsemediğimiz birinin söylediği basit bir cümleyi ciddiye almamamız, acaba bize neler kaybettirdi?
Sadece Sarılıp Uyuyacağız
Merryliss Taylor
Lovely Yay.
S.: 184
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Damla Karakuş
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