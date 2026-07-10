Yeni Citroen Ami "Rip Curl", Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Citroen, mikro mobilite modeli Ami'nin özel serisi Rip Curl versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Sınırlı sayıda üretilen model, kendine özgü tasarım detayları ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla dikkat çekerken, Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

Otomobil meraklılarını heyecanlandıran haberin akabinde, modelin özellikleri de sıralandı.

Model, özellikle genç kullanıcıları ve şehir içi elektrikli mobilite arayanları hedefliyor.

İşte, Citroen Ami Rip Curl fiyatı ve özellikleri...

Citroen Ami Rip Curl Türkiye fiyatı

Citroen Ami'nin özel üretim Rip Curl versiyonu, Türkiye'de 630 bin TL satış fiyatıyla kullanıcılarla buluştu. Model, Sunrise ve Sunset adı verilen iki farklı tasarım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Teknik özellikleri

Tamamen elektrikli motor

75 km'ye kadar sürüş menzili

45 km/s maksimum hız

Yaklaşık 4 saatte tam şarj (220V ev tipi priz)

İki kişilik oturma düzeni

Panoramik cam tavan

Kompakt gövde sayesinde şehir içinde kolay park imkânı

Sıfır emisyonlu sürüş

Rip Curl'e özel donanımlar

Standart Ami'den farklı olarak Rip Curl versiyonunda: