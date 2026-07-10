Yeni Citroen Ami "Rip Curl", Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Citroen Ami'nin Rip Curl versiyonu Türkiye'de satışa çıktı. Şehir içi kullanım kolaylığı ile beğenilen yeni Ami'nin fiyatı da açıklandı.
Citroen, mikro mobilite modeli Ami'nin özel serisi Rip Curl versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.
Sınırlı sayıda üretilen model, kendine özgü tasarım detayları ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla dikkat çekerken, Türkiye satış fiyatı da belli oldu.
Otomobil meraklılarını heyecanlandıran haberin akabinde, modelin özellikleri de sıralandı.
Model, özellikle genç kullanıcıları ve şehir içi elektrikli mobilite arayanları hedefliyor.
İşte, Citroen Ami Rip Curl fiyatı ve özellikleri...
Citroen Ami Rip Curl Türkiye fiyatı
Citroen Ami'nin özel üretim Rip Curl versiyonu, Türkiye'de 630 bin TL satış fiyatıyla kullanıcılarla buluştu. Model, Sunrise ve Sunset adı verilen iki farklı tasarım seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Teknik özellikleri
- Tamamen elektrikli motor
- 75 km'ye kadar sürüş menzili
- 45 km/s maksimum hız
- Yaklaşık 4 saatte tam şarj (220V ev tipi priz)
- İki kişilik oturma düzeni
- Panoramik cam tavan
- Kompakt gövde sayesinde şehir içinde kolay park imkânı
- Sıfır emisyonlu sürüş
Rip Curl'e özel donanımlar
Standart Ami'den farklı olarak Rip Curl versiyonunda:
- Sunrise ve Sunset olmak üzere iki özel renk teması
- Rip Curl logolu dış tasarım detayları
- Turuncu vurgulu özel jant kapakları ve gövde süslemeleri
- Özel tasarımlı iç döşeme
- Akıllı telefon tutucu
- Dijital gösterge ekranı
- İlave saklama alanları
- Sınırlı üretime özel tasarım dokunuşları bulunuyor.