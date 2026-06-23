Yeni Citroen Berlingo artık Türkiye'de üretilecek

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Otomotiv dünyasının sevilen markası Citroen, Türkiye pazarında tarihi bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Başta KOBİ'ler olmak üzere ticaret hayatını kolaylaştıran Citroen Berlingo modeli, artık ülkemizde yerli olarak banttan inecek.

ÜRETİM BURSA TOFAŞ FABRİKASI'NDA BAŞLIYOR

Bu yıl 30'uncu yıl dönümünü kutlayan popüler aracın yerli üretim süreci, senenin üçüncü çeyreğinde Bursa'da yer alan Tofaş Fabrikası'nda başlayacak.

İlk olarak 1996 yılında piyasaya sürülen efsanevi model, bugüne kadar Türkiye'de 150 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başardı.

CİTROEN İÇİN STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, modelin tarihinde ilk kez Türkiye'de üretilecek olmasını son derece önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Duran, bu tarihi atılımın markanın Türkiye'ye ve yerel üretim altyapısına duyduğu büyük güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA HEDEF İLK ÜÇ

Geçtiğimiz yıl K0 projesi kapsamında Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından Berlingo'nun da 2026 yılı üretim programına dahil edilmesi dikkat çekti.

Hafif ticari araç pazarındaki payını yüzde 10,3 seviyesine çıkaran marka, yerli üretimin sağlayacağı güçle sektördeki ilk üç marka arasında yer almayı hedefliyor.