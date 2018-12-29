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Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişim aşamasından geçtiğini söyledi

AA | 29.12.2018 - 00:20..
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Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Al Hurra televizyonuna konuşan Assaf, Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde derin bir üzüntü yarattığını söyledi.

"S.ARABİSTAN'DA KRİZ DEĞİL DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Assaf, uluslararası tepkilere neden olan cinayetin ardından ülkesinde kriz değil değişim yaşandığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından dün geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak, yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

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