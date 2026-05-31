Yeni Lexus ES, son çeyrekte Türkiye'de satışa çıkacak

Gelişmiş hibrit teknolojisi ve yenilenen tasarımıyla öne çıkan yeni Lexus ES, markanın Türkiye'deki 10. yılı olan 2026'nın son çeyreğinde Türkiye pazarındaki yerini alacak.

İlk olarak 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenen LF-ZC konseptinden ilham alınarak tasarlanan yeni ES, klasik sedan anlayışını modern lüks ve teknolojiyle yeniden yorumluyor.

Lexus'un "Omotenashi" (Japon misafirperverliği) felsefesiyle geliştirilen araç; daha büyük boyutları, akıcı dış çizgileri ve ferah iç mekanıyla kullanıcılara üst düzey bir konfor vadediyor.

6. NESİL HİBRİT MOTOR TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil ES, Lexus'un geliştirdiği altıncı nesil hibrit teknolojisine ev sahipliği yapan ilk model olma özelliğini taşıyor.

Tanıtılan ES 300h versiyonu; 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, ön eAxle ünitesi ve yeni nesil lityum-iyon bataryanın kusursuz uyumuyla çalışarak hem çevre dostu hem de performanslı bir sürüş sunuyor.

Toplamda 198 HP güç üreten yeni hibrit sistem, dört tekerlekten çekişli versiyonunda 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.7 saniyede ulaşıyor.

Performansının yanı sıra ekonomiyi de ön planda tutan yeni Lexus ES, 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketimi ve 109 g/km CO2 emisyonu gibi oldukça iddialı verimlilik değerlerine sahip.

Yeni model, kullanıcıların beklentilerine göre önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle tercih edilebilecek.