Yeni Peugeot 2008 geliyor: İşte beklenen özellikleri

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Peugeot, büyük beğeni toplayan SUV modeli 2008'in yeni nesli için çalışmalarını hızlandırdı.

Ünlü tasarımcı Julien Jodry, markanın geleceğe ışık tutan konsept modellerinden esinlenerek aracın muhtemel tasarımını ortaya koyan dijital çizimler paylaştı.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA TAMAMEN VEDA EDİLİYOR

Yeni nesil Peugeot 2008, geleneksel motor seçeneklerini tamamen arkasında bırakarak yalnızca elektrikli bir model olarak satışa sunulacak.

Üretim maliyetlerini düşürmek adına daha ekonomik olan LFP batarya teknolojisine geçiş yapması beklenen modelin, en az 500 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

Sektördeki sürekli büyüme trendinin aksine yeni Peugeot 2008, mevcut nesline göre biraz daha küçük boyutlarla tasarlanacak.

Aracın 4.30 metrelik uzunluğu 4.20 metre civarına çekilerek Toyota C-HR ve Volkswagen T-Roc gibi güçlü rakiplerle daha doğrudan rekabet etmesi sağlanacak.

Yayınlanan dijital çizimlerde, aracın hem ön hem de arka bölümünde yer alan üç yatay ışık çizgisinden oluşan yeni aydınlatma kimliği dikkat çekiyor.

İç mekanda ise sürüş dinamiklerini artıran, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen formundaki yenilikçi Hypersquare direksiyon simidinin opsiyonel olarak sunulması bekleniyor.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ PLATFORM

Resmi tanıtım tarihi henüz netleşmeyen yeni SUV modelinin, Stellantis'in gelişmiş STLA One platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor.

Tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapacak olan araç, yeni platformuyla hem verimliliği hem de şehir içi performansı odak noktasına koyacak.