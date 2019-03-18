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Yeni Peugeot Rifter tanıtıldı

Yeni Peugeot Rifter, 100 ve 130Hp’lik iki dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri Tam Otomatik EAT8 şanzımanları ile Türkiye’de satışa sunuluyor.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 18:16..
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Yeni Peugeot Rifter tanıtıldı

Yeni Peugeot RIFTER rakiplerinden farklılaşan Peugeot i-Cockpit ® , anahtarsız giriş, Zenith cam tavan, elektrikli arka camlar, açılır arka kapı camı, ekstra saklama gözleri, advanced grip kontrol, LED gündüz led farları, yokuş iniş destek sistemi, adaptif hız sabitleme ve ileri sürüş destek sistemleri gibi özellikleri ile kendi segmentinde yeni bir üst segment yaratıyor.

Yeni Peugeot Rifter tanıtıldı

RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR

Sınıfında benzersiz olan Peugeot i-Cockpit ® ile donatılan Yeni Peugeot RIFTER, güçlü SUV görünümü ile segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen Yeni Peugeot RIFTER, modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor.

Markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatılan Yeni Peugeot RIFTER, gelişmiş üstün donanımlarıyla benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Peugeot RIFTER sahip olduğu üstün özellikleriyle gerek şehir içinde, gerek şehirlerarası yolculuklarda ve gerekse küçük hafta sonu aktivitelerinde ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Yeni Peugeot Rifter tanıtıldı

TÜRKİYE'DE TANITILDI

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan Yeni Peugeot RIFTER, geçtiğimiz hafta görkemli bir lansman ile Türkiye’de tanıtıldı.

27 Şubat tarihinde ön siparişe açılan Yeni Peugeot RIFTER, 114.000 TL’den başlayan fiyatlarla 18 Mart tarihinden itibaren tüm Peugeot Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor. Ayrıca lansman çerçevesinde 50.000 TL için 12 ay %0 faiz kredi kampanyası ile müşterilerine sunulacak.

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