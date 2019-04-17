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Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

Yeniden Refah Partisi'nin açtığı davayı kaybeden Saadet Partisi'nin tahliye işlemleri tamamlandı.

AA | 17.04.2019 - 15:38..
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Saadet Partisi, hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybetmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada, kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisi'nin genel merkezinde, 11 nisanda başlayan tahliye işlemleri tamamlandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ TAŞINIYOR

Saadet Partisinin binayı tahliye etmesi üzerine, Yeniden Refah Partisinin binaya taşınma süreci de başladı.

Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

PARTİ BAYRAKLARINI ASTILAR

İlk olarak bina dışına partinin isminin ve ambleminin yer aldığı bayrakları asan parti yetkilileri, binada ilerleyen günlerde kapsamlı tadilat yapılacağını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

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