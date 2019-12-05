Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek

Artan enerji tüketimi ve iklim değişikliği, enerjide tasarruf konusunu ön plana çıkarttı. Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırıldı.

FATURALAR YÜZDE 35 DÜŞECEK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu’na göre Türkiye, elektrik üretiminde son yıllarda hidroelektrikten güneş ve rüzgar enerjisine geçiş yapıyor. Düşen maliyetlerle birlikte, enerjide dağınık sistemlerin daha da yaygınlaştığı öğrenildi. 2024’te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ile 35 arasında aşağıya çekecek.



