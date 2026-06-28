Yenilenebilir enerji üretimi mayıs ayında zirveye ulaştı

Türkiye'de enerji dönüşümü devam ediyor.

Son yıllarda artan güneş ve rüzgar kurulu gücü, yenilenebilir enerjide tarihi zirvelerin görülmesini sağladı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayıs ayında hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir enerji üretiminde tarihi seviyeler kaydedildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 84'E ULAŞTI

Bu dönemde, 24 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının anlık elektrik üretimindeki payı yüzde 84'e ulaşarak son 12 yılın en yüksek saatlik seviyesine çıktı. Önceki rekor, Nisan 2024'te yüzde 83 olarak kayıtlara geçmişti.

GÜNEŞ VE RÜZGAR KÖMÜRÜ GERİDE BIRAKTI

Mayısta güneş ve rüzgar santralleri, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladı.

Böylece iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı.

Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

ELEKTRİK ÜRETİM VERİLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yılın ilk beş ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı.

"YERLİ KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 85'E YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI İSE YÜZDE 72,3'E ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı değerlendirmede, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık." ifadelerini kullanmıştı.

Mayısta kaydedilen performans, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki ağırlığını artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.