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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilde! Son pozları olay oldu

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açan Sümeyye Aydoğan'dan yeni pozlar geldi.

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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilde! Son pozları olay oldu
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Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Yeni sezon öncesi sadece dinlenmek istediğini söyleyen güzel oyuncu, yayımladığı tatil kareleriyle beğeni topladı.

İTALYA'YA UÇTU

Şimdilerde İtalya'da olan ünlü isim, peş peşe yayımladığı karelerle bakana bir daha baktırdı.