Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı

İstanbul'un en önemli simgelerinden Yerebatan Sarnıcı , uzun süredir mülkiyet tartışmaları ile gündemde.

Sarnıca ilişkin hukuki süreçte karar çıktı ve yönetim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrildi.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşmesinin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Tarihi sarnıcın İBB'den, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri yeniden değerlendirilecek.

ZİYARETE AÇILDI

3 gündür kapalı olan Yerebatan Sarnıcı ise bugün yeniden ziyarete açıldı.

Yabancı turistlere pazar gününe kadar, Türk vatandaşlarına ise ay sonuna kadar tarihi yapı ücretsiz olacak.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA

Yerebatan Sarnıcı, 7 Nisan 2026'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi.

Belediye söz konusu adımla ilgili yargı yoluna gitti. 8 Mayıs 2026'da İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun üzerine İBB, yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine itiraz etti.

VAKIFLAR'A DEVREDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü avukatları, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının mazbut vakıflarına devredilmesini öngördüğünü vurguladı.

Savunmada, bir taşınmazın bu kapsamda değerlendirilmesinin takdire dayalı değil; vakfiye kayıtları, tapu ve kadastro belgeleri, tarihi haritalar ve arşiv kayıtları gibi somut verilere dayandığı belirtildi.

Genel Müdürlük, ayrıca taşınmazın geçmişte nasıl el değiştirdiğinin kanunun uygulanması açısından önem taşımadığını, Yerebatan Sarnıcı'nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunu ve devir için gerekli yasal şartların oluştuğunu ileri sürdü.

Davayı değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini hatırlattı.

İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI

Kararda, dosya kapsamındaki incelemede bu koşulların oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, İBB'nin yürütmenin durdurulması talebinin oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Karara karşı itiraz yolu açık bırakıldı.

Mahkeme, kararının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın 2 Haziran 2026'da saat 10.00 itibarıyla tahliye edilmesi için yazı gönderdi.

Bildirimde, İBB "işgalci" olarak tanımlanırken, Yerebatan Sarnıcı'nın boşaltılmaması halinde tahliye işleminin resen yapılacağı bilgisi yer aldı.

GİRİŞ ÜCRETİ 1 TL'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir girişiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan 2026'da Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü.