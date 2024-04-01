31 Mart yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak.

İHA

Türkiye genelinde oy sayımı tamamlandı ve itiraz süreci başladı. Seçim sonuçlarına itirazlar için 13 günlük bir takvim belirlendi. Sandık kurulu kararlarına itirazlar için son tarih 2 Nisan saat 15.00 olarak belirlendi. İlçe seçim kurulları, başvuruları 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar sonuçlandıracak.

İtiraz için son gün 5 Nisan

Eğer itirazlar il seçim kurullarında reddedilirse, İl Seçim Kurulları'na iptal için itiraz süreçleri başlatılacak. İl Seçim Kurulları'na itiraz süresi ise 5 Nisan günü saat 17.00’de sona erecek. İl seçim kurulları, 7 Nisan Pazar gününe kadar başvuruları sonuçlandıracak.

Son durak YSK

Kabul edilmeyen itirazlar için başvurucuların son durak noktası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olacak. YSK'ya başvurular için siyasi partilere 3 günlük bir süre verilecek ve itiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek. YSK, tüm itirazları karara bağlamak için 3 günlük bir süreye sahip olacak. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar ele alındıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanacak.

Ayrıca, itiraz başvuruları son tarihe kadar devam ederse, YSK'nın bayramda da çalışması gerekecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)