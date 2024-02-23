CHP'nin desteklediği DEM Parti adayının mitinginde Öcalan sloganları CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği yaptığı Mersin'in Akdeniz ilçesinde eş başkanların düzenlediği mitinge katılan PKK seviciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi CHP ile PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti arasındaki görüşmeler, kampanyalar başlayınca 'meyvelerini' vermeye başladı.

CHP, birçok bölgede iş birliği sağladığı gibi DEM Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesinde eş başkanlarını da destekleme kararı aldı.

İlçede aday çıkartmayan CHP, burada seçmeninden DEM adaylarına oy vermesini isteyecek.

Bu kapsamda mitingler de başladı. Akdeniz ilçesinde de DEM adayları miting düzenledi.

Mitingde ise kameralara çarpıcı görüntüler yansıdı.

CHP'nin desteklediği adayın mitinginde Öcalan sloganları

Miting alnında toplanan kalabalığa hitap eden CHP'nin de desteklediği DEM adayının sözleri, sık sık sloganlarla kesildi.

O sloganlardan biri ise "Biji serok Apo" oldu.

Böylece CHP'nin desteklediği bir adayın mitinginde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmış oldu.