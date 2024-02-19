DEVA ve Gelecek Partisi Ankara teşkilatlarında ayrılık Yerel seçimlere sayılı günler kala Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç istifa etti. Tokaç, istifa gerekçesi olarak partisinin CHP ile birlikteliğini gösterdi.

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İHA

Yerel seçim tarihi yaklaştıkça Ankara'da hareketlilik artıyor...

Bu süreçte mayıs ayındaki seçimlerde 6'lı masada yer alıp, CHP listelerinden seçime giren küçük partilerde istifalar da devam ediyor...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala Gelecek Partisi ve Deva Partisi Ankara İl Başkanlıklarında peş peşe ayrılıklar yaşandı.

Gelecek Ankara'da CHP adayını destekleyecek

Bu ayrılıkların en dikkat çekeni ise Gelecek Partisi'nden...

Aday çıkartmadığı il ve ilçelerde farklı partileri destekleme kararı alan Gelecek Partisi'nde, Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği açıklandı.

Bu karar, Ankara teşkilatında deprem etkisi yarattı.

"CHP ile birlikteliğin ağır sonuçları"

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel seçimlerde partisinin tek başına seçimlere girmesi arzu edilmesine rağmen ittifak modeliyle seçimlere girdiğini ancak ‘Altılı Masa’ ve CHP birlikteliğinin seçmenler açısından ağır sonuçlar ile karşı karşıya kaldıklarına sebep olduğunu belirtti.

Tokaç, gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partide yaşanan aksaklıkların, yanlışların, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlara iletmesine rağmen, istişare kanallarının kapalı olduğunu ifade etti.

İstifasını duyurdu

Tokaç, siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış olduğunu belirttiği yöneticilerin, anlayışını ve gereksiz ihtiraslarını sebep göstererek, Gelecek Partisi’ndeki Ankara İl Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

DEVA Ankara il başkanı görevden alındı

Tokaç’ın açıklamalarının ardından bir ayrılık haberi de DEVA Partisi’nden geldi.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nun 18 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar gereği partinin Ankara il başkanı Nutku Akın’ın, DEVA Partisi tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmasını sebep göstererek tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği ve görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Ayrıca Akın’ın, gün içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyurması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)