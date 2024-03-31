Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oyunu verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

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AA & Ensonhaber

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

Oğlu sakız çiğneyerek oy kullandı

Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlunun kameralar karşısıda Ramazan ayında sakız çiğnemesi dikkat çekti.