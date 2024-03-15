Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl sonra gelen itirafı: İstanbul'u depreme tek başıma hazırlayamam İstanbul'u 5 yıl içinde depreme hazırlamanın sadece İBB'nin çabasıyla mümkün olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, 2019 seçimlerinden önce ise çok kısa sürede İstanbul'u depreme hazır hale getirebileceğini söylediği ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da yerel seçim çalışmaları sürerken gündemde, CHP adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık fiyasko dönemi var.

2019'da bol keseden attığı vaatlerin hiçbirini yerine getirmeyen İmamoğlu, son katıldığı programda kendi ağzıyla bu durumu itiraf etti.

İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Özdemir, İmamoğlu'na İstanbul'u depreme hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu.

İBB Başkanı, merkezi hükümet olmadan bunu tek başına yapamayacağını dile getirirken 5 yıl önce ise tam tersi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

"Arşiv unutmuyor"

Özdemir, bugünkü yayınında ise bu konuyu gündeme getirdi.

Özdemir, İmamoğlu'nun 2019'daki kaydını hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

Adayların daha önce söylediği sözler. İmamoğlu 2019’da bir programda depremle ilgili bir şey söylemiş. Ben o programı seyretmedim bilerek de sormadım. Herkesin aklına gelebilecek bir soru sordum.



'Siz 5 yıl sonra İBB olarak İstanbul'u depreme hazırladınız mı?' 'Nasıl hazırlayayım ben bunu tek başıma yapamam ki' dedi. Belki haklı fakat arşive girdiğiniz zaman 5 yıl önce katıldığı programda ben 5 yılda hazırlayacağım demiş. Arşiv unutmuyor tabii.

"İmamoğlu'nu yorgun ve gergin buldum"

Özdemir ayrıca, İmamoğlu'nun gergin ve yorgun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Özdemir, "Dün Ekrem İmamoğlu'nu biraz yorgun biraz da gergin gördüm. Biz siyasetçilerle ilk karşılaştığımızda bir oturup çay içip sohbet ediyoruz söyleşinin öncesinde ve sonrasında. Belki de Ekrem Bey'in tarzı budur. Belki de hayatımda ilk kez karşılaştığımız için." dedi.