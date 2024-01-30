Ensonhaber'den yerel seçim öncesi Üsküdar anketi! Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı Muhabirlerimizin Üsküdar'da yaptığı yerel seçim anketinde Hilmi Türkmen, rakibi Sinem Dedetaş'a büyük fark atarken seçmen, Türkmen'i "İşi bilen bir adam. İşin uzmanı." olarak tanımladı.

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Ensonhaber ekipleri yerel seçim öncesi sahada.

Muhabirlerimiz, seçmenin nabzını bu kez Üsküdar'da tuttu.

İstanbul'un simge ilçelerinin başında gelen Üsküdar'da hizmetleri ile ilçe halkının beğenisini kazanan Hilmi Türkmen, 31 Mart seçimleri için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildi.

Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı?

Üsküdar'da seçim yarışının CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ve AK Parti'nin adayı mevcut Başkan Hilmi Türkmen arasında geçmesi bekleniyor.

Bu kapsamda muhabirimiz, Üsküdarlılara Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı sorusunu yöneltti...

Üsküdar'da Hilmi Türkmen'in ezici üstünlüğü

Mikrofonumuza konuşanların ekseriyeti, mevcut Başkan Türkmen'den yana tercihte bulunacağını belirtirken Türkmen'in, Dedetaş'a karşı ezici üstünlüğü dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı sayesinde CHP tarafından aday gösterilen Dedetaş ismi Üsküdar'da karşılık bulmazken, anketimizde Hilmi Türkmen tercihleri art arda geldi.

"Dedetaş bence kafadan gelmiş bir isim"

Mikrofonumuza konuşan bir seçmen ise Türkmen ve Karataş arasında kıyaslama yaptı.

Türkmen'in hizmetleri ile yarışacağını belirten seçmen, Dedetaş'ın ise tepeden aday atandığına dikkat çekerek, "Sinem Dedetaş bence kafadan gelmiş bir isim.

"Türkmen hizmetleri ile yarışacak! Emeği var"

Hilmi Türkmen'in burada emekleri, hizmetleri var... CHP çok büyük yanlış yaptı.

"Hilmi Türkmen işi bilen bir adam. İşin uzmanı"

Hilmi Türkmen 4-4'lük çalışıyor. Belediyecilikte çok iyi. İki dönem yardımcılık 2 dönem başkanlık yapmış. İşi bilen bir adam. İşin uzmanı.

Şu gördüğün Uncular Caddesi şarapçıların sokağıydı, şimdi Gastronomi Sokağı yaptı. Süper yaptı. Her taraftan 4-4'lük çalışıyor." diye konuştu.

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