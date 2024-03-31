İstanbul'da en düşük seçmenli mahalle, muhtarlık için oy kullanamadı İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesinde vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti.

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İHA

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri, 33,228 sandıkta gerçekleşmeye devam ediyor, bu süreçte İstanbullu seçmenler aktif bir şekilde oy kullanıyorlar.

Kent genelinde en yüksek seçmen sayısına sahip ilçe, 642,455 seçmeniyle Esenyurt olurken, en az seçmene sahip ilçe ise 13,682 seçmeniyle Adalar olarak belirlendi.

8 seçmen, kendi mahallesinde oy kullanamadı

İstanbul'un seçmen sayısı en düşük olan mahallesi ise Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi oldu ve sadece 8 seçmene sahip.

Bu 8 seçmen, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda sandık başına giderek oy kullandılar. Ancak, Sarıdemir Mahallesi'nde bu seçim döneminde muhtar seçimi yapılmadı, bu durum önceki yerel seçimlerden farklılık gösterdi.

İstanbul'daki bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için ayrılan 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına oy kullanmaya yönlendirildi.

"Konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü"

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi, Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Sarıdemir Mahallesi benimle komşu. Sınırı olan bir mahallemiz. Bu mahallemiz yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi diye tabir edilen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin mahallesi oluyor. Buralarda konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü. Bu da muhtar seçimi yapılmasına engel bir durum. Kaymakamlık, Valiliğine görüş soracak. Valilik kayyum da atayabilir veya başka bir idari tasarrufta bulunacaklar. Çünkü mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahalle kurulması belediye meclislerinin yetkisinde. Komşu olarak benim muhtarlığıma bağlanması uygun olabilir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni mahalle düştüğü için Demirtaş Mahallesi seçmen listesine eklendi. Bu 8 seçmen hem kendi mahalleleri için oy kullanamıyorlar, hem de eklendikleri mahallenin muhtar seçiminde oy kullanamaz. Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir. Ama hem kayıtlı oldukları mahallede hem de eklendikleri mahallede oy kullanmaları mümkün değil.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)