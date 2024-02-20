İstanbul'da iki parti anlaştı: 20 DEM'li CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek DEM Parti'nin adayı için kendi adayını geri çeken CHP şimdi de 20 DEM'li ismi kendi listelerinden İBB Meclisi'ne sokmaya hazırlanıyor.

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ensonhaber.com

2023 seçimlerindeki senaryo tekrar ediyor...

CHP yine PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile seçim öncesi anlaşmaya vardı.

Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği aday için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde DEM'lilere kendi kontenjanından yer açıyor.

Bu kapsamda 20 DEM'li isim, CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek.

CHP kulislerinde konuşulan konuyu Barış Yarkadaş, tv100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında açıkladı.

"İstanbul'da 20 DEM'li CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek"

Yarkadaş, CHP-DEM anlaşmasını şu ifadelerle anlattı: