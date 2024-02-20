2023 seçimlerindeki senaryo tekrar ediyor...
CHP yine PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile seçim öncesi anlaşmaya vardı.
Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği aday için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde DEM'lilere kendi kontenjanından yer açıyor.
Bu kapsamda 20 DEM'li isim, CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek.
CHP kulislerinde konuşulan konuyu Barış Yarkadaş, tv100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında açıkladı.
"İstanbul'da 20 DEM'li CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek"
Yarkadaş, CHP-DEM anlaşmasını şu ifadelerle anlattı:
Yeni dönemde DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkartmayacak. DEM Parti de CHP'den çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. Bu 2019'da da oldu.
20'ye yakın bir isimden bahsediliyor. Hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir. CHP kulislerinde konuşulan bu.
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