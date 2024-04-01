Kadıköy'de TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu sandığa gömüldü Tunceli'yi bırakıp Kadıköy'den aday olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 7,92 ile hezimete uğradı.

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31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım süreci son aşamaya geldi.

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 79,04'ü açıldı.

Merakla beklenen İstanbul ilçelerinde de kimi seçim bölgesinde yarış kıyasıya sürerken kimi ilçelerde sonuç kendini belli etti.

Kadıköy'de son durum

CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de sandıkların yüzde 47'si açıldı.

Son verilere göre CHP'li Mesut Kösedağı %69,12 AK Parti'li Veli Arslan %13,16 oy aldı.

Komünist Başkan sandığa gömüldü

Tunceli'de Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile 1 dönem başkanlık yapan Fatih Mehmet Maçoğlu ise büyük bir hezimet yaşadı.

Tunceli'yi bırakıp Kadıköy'den aday olan Maçoğlu %7,92'te kaldı.

10 bin oy alabildi

Maçoğlu son verilere göre Kadıköy'de 385 bin 032 seçmenin sadece 10 bin 951'inden oy alabildi.