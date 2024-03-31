Kırşehir'de 9 oy farkının olduğu ilçede gerginlik Mucur ilçesinde yerel seçim sonuçları nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı

İHA

Kırşehir'in Mucur ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'deki Mucur Belediyesi'nin 9 oyla el değiştirmesi, BBP ve MHP arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

İki grup da kutlama yapınca güvenlik güçleri önlem aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

İki parti arasında 9 oy farkı var

İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı. MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi.

İki parti arasında 9 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)