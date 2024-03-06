Lütfü Savaş'ın Hatay'da hizmet algısı: Kaldırım taşlarının üzerine asfalt! CHP'nin Hatay'da tüm tepkilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş'ın, seçime kısa süre kala Hataylılara 'belediye çalışıyor' izlenimi vermek için kaldırım taşlarının üzerine asfalt döktürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye yerel seçim öncesinde özellikle CHP'nin neden olduğu büyük bir aday belirleme kaosu yaşadı.

Bir İyi Parti'ye bir PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye rota çeviren CHP, son düzlükte DEM ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı.

Bunun yanında en büyük tartışmalar ise Hatay özelinde yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da felaketin sorumlularından biri kabul edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP tarafından yeniden aday gösterildi.

Adaylığı alınca göstermelik hizmetlere başladı

Başta Hatay olmak üzere tüm Türkiye bu karara karşı çıksa da sonuç değişmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözünü dinletemediği Savaş, adaylığı aldı.

Büyük enerjisini aday olma yolunda harcayan Savaş, seçime 25 gün kala ise göstermelik işlerle Hataylıları kandırmaya başladı.

Depremden sonraki süreçte sahada görülmeyen Savaş'ın belediye ekipleri, seçime günler kala asfalt dökmeye başladı.

Kaldırım taşı üzerine asfalt döktürdü

Göz boyamak için girişilmiş bir iş olduğu her halinden belli olan çalışmada, asfaltın kaldırım taşları üzerine dökülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki çekti.