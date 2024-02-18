Murat Kurum: Anketlerde geriye düşen İstanbul yönetimi çaresiz durumda Mevcut İstanbul yönetiminin anketlerde geriye düşünce çaresizlikten ittifak arayışı içinde olduğunu belirten ve DEM-CHP 'kent uzlaşısı' ittifakını yorumlayan Murat Kurum, "Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz." dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum kampanyasına hız verdi.

Sokak sokak halkla bir araya gelen Kurum, Her Adımda Yeniden sloganıyla yeni bir çalışma başlattı.

İstanbul'da 39 ilçede teşkilat üyeleri 500 bin haneyi ziyaret edip yaklaşık olarak 2 milyon seçmenle yüz yüze gelecek.

Seçime kadar devam edecek çalışmanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM-CHP ittifakı soruldu

Söz alan bir muhabir CHP-DEM Parti ittifak arayışı konusunu hatırlattı.

Kurum'a "DEM'in sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt için 'kent uzlaşısı' tabirini kullandı. Bu da CHP ile ittifak olarak yorumlandı. Esenyurt ve Adalar'da da DEM'in istediği adaylar konuldu. Sizin buna ilişkin yorumunuz ne olur." sorusu yöneltildi.

"Anketlerde geriye düştüler, İBB yönetimi çaresiz durumda"

İstanbul'daki CHP yönetiminin anketlerde geriye düştükten sonra çeresizlik içinde hareket ettiğini söyleyen Kurum, kendilerinin kimseye bakmadan projelerine odaklandığını belirtti.

CHP'li yönetimin DEM Parti ile kirli bir ittifak içinde olduğunu belirten Kurum şöyle konuştu:

İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilemiyor. Çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek ama kent uzlaşısı ama şehir uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisinde.

"Kandil'den işaret ettikleri ittifakı görüyoruz"

Sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz.

Bu ittifak kirli bir ittifaktır. Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp orada daha önce olduğu gibi masa etrafında altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan söz ediyorlar.

"Şehitlerimizin gazilerimizin aileleri ile kazanacağız"

Milletimiz 14-28 Mayıs'ta o uzlaşıyı yapmaya çalışanlara net mesajı vermiştir. İnşaallah 31 Mart'ta da onlar hangi kirli ittifakın içinde olurlarsa olsun kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar...

Bu görüşmelerini yapmadıklarını söyleyip kapı arkasından o toplantıları yaptıklarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimiz 28 Mayıs'ta gerekli cevabı verdi, 31 Mart'ta da o şehitlerimizin gazilerimizin ailelerini üzmeyeceğiz. Onlarla bilikte kazanacağız.

Tüm milletimizle birlikte İstanbul için ortaya koyduğumuz hayalleri gerçekleştireceğiz.

"Biz Kandil'i de rahatsız edeceğiz yabancı işbirlikçileri de"

Bunların heybelerinde bir şey yok. Kandil bizden rahatsız olsun olmaya da devam etsin. Biz Kandil'i de rahatsız edeceğiz yabancı işbirlikçileri de rahatsız edeceğiz.

Ve İstanbul'un geleceği adına yapılması gerekenleri de birer birer hayata geçireceğiz.