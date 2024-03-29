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Şadi Yazıcı'dan rap müzikli paylaşım: Var elbet Tuzla için yepyeni hayallerimiz

Şadi Yazıcı'dan rap müzikli paylaşım: Var elbet Tuzla için yepyeni hayallerimiz 4'üncü dönemine hazırlanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın, "Var elbet Tuzla için yepyeni hayallerimiz" notunu düştüğü rap müzikli paylaşım beğeni topladı.