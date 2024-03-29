Yerel seçimler için artık saatler sayılmaya başlandı.
31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Büyükşehirde olduğu kadar İstanbul'un ilçelerinde de büyük bir heyecan var.
Bu süreçte Tuzla, dikkat çeken ilçelerin başında geliyor.
Hizmetleri, gençlerle ilişkisi ve renkli kişiliği ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşların takdirini topluyor.
"Var elbet Tuzla için yepyeni hayallerimiz"
Alışılmışın dışında icraatlarıyla tanınan Yazıcı, 4'üncü dönemine hazırlanırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yazıcı'nın, "Var elbet Tuzla için yepyeni hayallerimiz" notunu düştüğü rap müzikli paylaşım paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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