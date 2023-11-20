Tunç Soyer: İzmirliler demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verir 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin sadece hizmet performansına değil laikliğe ve özgürlüğe oy verdiklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor.

Gündemde ise 5 yıllık yetersiz performansları ile CHP'nin elinde bulunan büyükşehirler var.

Bu şehirlerin başında ise İzmir geliyor.

İzmir uzun yıllardır CHP'nin kalesi konumunda ve kim aday gösterilirse seçilir kabulüyle seçime doğru gidiyor...

"İzmir İçin aday adayıyım"

Bu genel kabul Başkan Tunç Soyer ile derinden sarsıldı. Tarihin en kötü performanslarından birine imza atan Soyer'in kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi dolayısıyla da aday gösterilmesi zor görünüyor.

Fakat Soyer, yaptığı açıklamalarla adaylığını dayatmaya devam ediyor.

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Soyer, aday adaylığını ilk kez dile getirdi.

"İzmirli sadece hizmet performansına oy vermez"

Soyer, bunun yanında CHP'lileri bile kızdıracak açıklamalarda bulundu.

İzmirlilerin hizmete değil laikliğe oy verdiğini söyleyen Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar.



İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler.



Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; ‘biz daha iyisini nasıl yaparız’ diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz.

Soyer'in bu açıklaması, X sosyal medya platformunda büyük tepki çekti. CHP seçmeninin gelecek seçimlerde ideolojik değil hizmet odaklı tercihte bulunacağı yorumları yapıldı.