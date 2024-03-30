Türkiye sandık başına gidiyor: Okullarda hazırlıklar tamamlandı Yarın yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda görevliler, kabinleri ve sandıkları hazırladı.

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AA

Mayıs ayındaki genel seçmelerden aylar sonra ikinci kez sandık kuruluyor...

Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidecek.

Bu kapsamda yurt genelinde hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

714 bin 992 seçmenin oy kullanacağı Van'da 2 bin 444 sandık kuruldu. Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, koridorlarda yönlendirme yazılarını astı, sınıflarda oy kullanılacak kabinler kurdu.

Trakya'da da sandıklar hazır

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.

Yönlendirme yazıları asıldı

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Kentte 1012 sandıkta seçmenler oy kullanabilecek.

Edirne ve Tekirdağ'da da sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)