Şehzadeler Belediyesi’nde yeni dönem: Başkanlık görevine Hakan Şimşek seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehzadeler Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını belirlemek üzere Manisa Kültür Sitesi Meclis Salonu’nda olağanüstü gündemle bir araya geldi. Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu belediye başkanlığı için Meclis Üyesi Hakan Şimşek’i aday gösterdi.

İKİ ADAY YARIŞTI

CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım ise partisinin adayına rağmen bağımsız aday olduğunu açıkladı. Diğer siyasi partiler belediye başkanlığı için aday çıkarmadı. Toplam 31 meclis üyesinin katıldığı seçim iki turda tamamlandı.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yapılan ilk tur oylamada Hakan Şimşek 20 oy alırken, Yenal Yıldırım 7 oyda kaldı. Dört oyun geçersiz sayılması nedeniyle gerekli çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TURDA BAŞKAN BELLİ OLDU

İkinci tur oylamada Hakan Şimşek 23 oy alarak çoğunluğu sağladı. Yenal Yıldırım 7 oy alırken, 1 oy boş çıktı. Bu sonuçla Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı seçildi.

"GÜLŞAH BAŞKAN'IN EMANETİNİ YAŞATACAĞIZ"

Seçimin ardından konuşan Hakan Şimşek, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı saygı ve rahmetle anarak, “Gülşah Başkanımızı kendimize örnek alacağız. Tedavi sürecinde bile kenti için çalışan bir belediye başkanıydı. Onun verdiği sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH DURBAY, 14 ARALIK'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumundaki bozulma nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu 14 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.